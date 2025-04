Les spermatozoïdes sont des cellules reproductrices masculines qui sont formées dans les tubules séminifères des testicules. Les spermatozoïdes se déplacent à travers un long système de canaux qui commence dans les testicules, se prolonge par les épididymes, puis aboutit dans de longs tubes étroits appelés canaux déférents droit et gauche. Les spermatozoïdes continuent à se déplacer dans les vésicules séminales, la prostate et les glandes bulbo-urétrales, se mélangent avec du liquide séminal et forment l’éjaculat appelé le sperme.