Le cœur est un muscle qui bat et pompe le sang vers l’ensemble du corps. À l’intérieur du cœur, quatre valvules dirigent le flux sanguin. Deux valvules contrôlent le flux de sang depuis les cavités supérieures du cœur, ou atria, vers les cavités inférieures, ou ventricules. Deux autre valvules contrôlent le flux sanguin provenant des ventricules, l’une vers les poumons et l’autre vers le reste du corps.

Pendant un battement cardiaque normal, du sang riche en oxygène se déplace de l’atrium gauche vers le ventricule gauche, à travers la valvule mitrale. Parfois, cette valvule se rétrécit et devient rigide ou épaissie. Cette maladie est connue sous le nom de sténose mitrale.

La valvuloplastie mitrale est une procédure utilisée pour traiter la sténose mitrale en élargissant l’ouverture valvulaire et en rétablissant le flux sanguin normal. Pendant cette procédure, un fil guide est inséré dans une veine de la jambe et amené dans le cœur. Un cathéter muni d’un ballonnet est ensuite déplacé par-dessus le fil-guide et poussé dans l’ouverture de la valvule mitrale.