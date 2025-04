Pour utiliser un aérosol-doseur, la personne secoue l’inhalateur et retire le capuchon. La personne expire complètement, puis porte l’inhalateur près de la bouche ou à la bouche et inspire lentement tout en appuyant sur le haut de l’inhalateur. Elle continue à inhaler en même temps qu’une bouffée de médicament est vaporisée. La personne retient alors sa respiration, puis expire à nouveau. L’expiration contribue à l’élimination complète de l’air des poumons, de telle sorte qu’une quantité plus importante d’air peut être inspirée lors de l’inhalation suivante. Plus la quantité d’air inhalée est importante, plus le médicament peut également être inhalé et atteindre ainsi les plus petites voies respiratoires plus distantes.