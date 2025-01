L’urticaire est généralement une pathologie bénigne causée par une augmentation de l’influx sanguin et la présence de liquide dans le derme, ce qui entraîne l’apparition de plaques rouges en relief sur la peau. Les plaques d’urticaire peuvent aller de quelques millimètres à plusieurs centimètres de diamètre, et peuvent apparaître n’importe où sur le corps.

L’urticaire peut être provoquée par des réactions allergiques, des infections virales ou une irritation physique. Cependant, dans la plupart des cas, la cause ne peut pas être identifiée. Dans le cas d’une réaction allergique, l’allergie survient lorsque l’organisme réagit à des particules étrangères qu’il ne peut pas tolérer. Les allergènes sont normalement sans danger, mais le système immunitaire d’une personne souffrant d’allergies les considère comme nocifs. Après le premier contact entre l’organisme et l’allergène, les globules blancs produisent des anticorps qui préparent le système immunitaire pour la prochaine rencontre avec ce même allergène. Les anticorps se lient aux mastocytes. Plus tard, le moindre contact avec l’allergène déclenche une réaction des mastocytes, qui libèrent de l’histamine. Une fois l’histamine libérée, elle se lie aux cellules adjacentes, entraîne une dilatation des vaisseaux et la libération de liquide, ce qui cause l’apparition de plaques d’urticaire. Quelle qu’en soit la cause, l’urticaire est toujours liée à une libération d’histamine.