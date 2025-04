Il existe deux types d’analyses électrodiagnostiques fréquemment utilisées : l’électromyélographie, ou EMG, et les études de la conduction nerveuse. Ces examens permettent d’analyser l’activité électrique dans les nerfs et les muscles.

Des études de conduction nerveuse sont généralement réalisées avec l’EMG et enregistrent la façon dont les nerfs fonctionnent. Pendant cette procédure, des électrodes sont collées sur la surface de la peau le long de la voie nerveuse. Les signaux électriques sont alors envoyés le long de la voie. Les capteurs enregistrent l’activité électrique et mesurent la vitesse de déplacement du signal le long de la voie nerveuse. Les résultats sont affichés sur un ordinateur et sont évalués.