La rate est un organe relativement fragile situé dans le quadrant supérieur gauche de l’abdomen, derrière l’estomac. Elle permet de produire, stocker et filtrer le sang, et elle joue aussi un rôle dans le système immunitaire de l’organisme. Un impact important sur le côté gauche de l’abdomen, comme une blessure occasionnée au cours d’une activité sportive ou un accident de la route, peut provoquer des lésions de la rate. Les maladies comme la leucémie ou l’anémie hémolytique peuvent également nécessiter une splénectomie. La splénectomie désigne l’ablation chirurgicale de la rate en raison d’une blessure ou d’une maladie. L’intervention chirurgicale consiste à enlever la rate lésée en la détachant des organes auxquels elle est reliée. Bien que le foie prenne en charge les fonctions de la rate après la splénectomie, le sang n’est pas filtré aussi rigoureusement qu’auparavant. Les patients sont plus souvent sujets à des infections bactériennes à la suite d’une splénectomie. Cette procédure est associée à plusieurs complications potentielles qui doivent faire l’objet d’une discussion avec les médecins avant l’intervention.