Le tractus gastro-intestinal (GI) comprend la cavité buccale, le pharynx, l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle et le gros intestin. Le tractus GI appartient au système digestif, et il est responsable du déplacement des aliments et des liquides à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisme.