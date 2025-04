Parfois, la peau du site de la mastectomie doit être étirée avant de pouvoir effectuer une chirurgie reconstructrice. Pour cela, on insère un certain type d’implant, appelé expandeur, sous la peau et le muscle pectoral. Un expandeur fonctionne comme ballon que l’on remplit doucement, à intervalles réguliers, de solution saline. Une fois que la peau est suffisamment étirée, une deuxième chirurgie est réalisée pour retirer l’expandeur et le remplacer par un implant permanent. Dans certains cas cependant, l’expandeur peut être permanent.