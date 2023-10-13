Dans le monde entier, les femmes enceintes accouchent en étant allongées sur le dos. Il s’agit d’une position familière et pratique pour la sage-femme, mais il existe d’autres positions plus efficaces pour les femmes qui accouchent. Cette vidéo illustre différentes positions d’accouchement, afin de permettre aux femmes de choisir.

Ces positions favorisent le processus naturel et normal de l’accouchement, et favorisent les efforts de poussée de la femme. Être allongée sur le dos peut entraver les efforts de poussée de la femme, réduire l’apport en oxygène pour le bébé et ralentir l’accouchement. Proposez différentes positions pour l’accouchement, mais si la femme préfère être allongée sur le dos, suggérez-lui de lever la tête pour que la poussée soit plus facile ou, encore mieux, aidez-la à relever le haut du corps. Les femmes qui choisissent d’autres positions d’accouchement peuvent accoucher plus rapidement et plus facilement.

Voici quelques exemples.

Ici, la femme est assise dans le lit, soutenue par son partenaire derrière elle. Cette position est confortable pour de nombreuses femmes et rend la progression de l’accouchement plus facile à suivre. Soutenez le périnée en gardant la tête fléchie, puis guidez doucement l’accouchement de la tête du bébé. Une fois que le bébé tourne, aidez les épaules à sortir.

Dans l’exemple suivant, la femme est allongée sur le côté (« à l’anglaise »). Cette position est moins fatigante, tout en permettant aux contractions de rester fortes et puissantes. Elle détend le périnée et peut permettre de prévenir les déchirures. La femme peut demander à son compagnon de l’aider à soutenir sa jambe ou la lever seule. En position allongée sur le côté, comme dans toutes les autres positions, soutenez le périnée en gardant la tête du bébé fléchie, puis laissez la tête sortir lentement. Lorsque le bébé tourne, les épaules se présentent spontanément.

Les positions verticales, telles que l’accroupissement, sont très efficaces pour faire descendre le bébé. L’utérus se contracte souvent plus efficacement, et la gravité facilite la progression du bébé dans le bassin. Le bassin est également plus ouvert en position verticale. Ici, la sage-femme garde la main sur la tête du bébé pour surveiller l’avancement. Alors que la tête sort, la femme choisit de s’allonger sur le dos. Les jambes de la femme peuvent se fatiguer rapidement si elle n’a pas l’habitude de rester accroupie. Ici, la femme s’appuie sur des barres fixées à la table d’accouchement. La tête du bébé sort lentement, puis l’épaule supérieure et l’épaule inférieure. Le bébé est né. Cette femme est en position accroupie, appuyée contre le lit. Après quelques poussées efficaces, le bébé est né.

La position à quatre pattes, une autre position verticale, est la position préférée de nombreuses femmes et elle est utile lorsque la femme ressent une pression dans le dos. Le périnée s’étire souvent naturellement, ce qui peut prévenir les déchirures. Dans cette position, la femme ne peut pas voir votre visage, il faut donc lui parler souvent pour l’informer de l’avancement. La meilleure manière de contrôler la fréquence cardiaque du bébé est d’utiliser un échographe Doppler ou un stéthoscope. Essuyez toute matière fécale pouvant apparaître pendant qu’elle pousse. Soutenez le périnée et exercez une légère pression à l’arrière de la tête du bébé pour la maintenir fléchie. N’oubliez pas que les mouvements lors de l’accouchement seront inversés comparativement à la position sur le dos. Le visage du bébé sera tourné vers le plafond lorsqu’il sortira. La contraction suivante fait sortir le bébé. Soutenez-le lorsqu’il est sorti, puis séchez-le sur la couverture aux pieds de la mère. Faites passer le bébé entre les jambes de la mère, avec le cordon intact. Ensuite, la mère se retourne et se repose en peau à peau avec son bébé. Gardez à l’esprit que la position à quatre pattes rend le bassin plus spacieux et fait partie des manœuvres à essayer si les épaules du bébé sont trop serrées.

Cette femme pousse de manière très efficace en position semi-accroupie. Comme pour la position à quatre pattes, vous devez rester derrière la femme pour attraper le bébé. Une fois que le bébé a tourné, aidez les épaules à sortir, une par une. Encouragez les femmes que vous assistez à essayer différentes positions. Vous serez de plus en plus confiant(e) en votre capacité à encourager les femmes dans le choix de leur position d’accouchement. Souvent, elle trouvera elle-même la position la plus confortable pour elle, qui sera également celle qui l’aide à pousser le plus efficacement possible.