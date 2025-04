La thyroïde est l’une des glandes du système hormonal. Il s’agit d’une glande en forme de papillon située à l’avant du cou. Les glandes du système hormonal contrôlent de nombreuses fonctions de l’organisme grâce à des substances chimiques appelées hormones. Ces hormones sont libérées dans le flux sanguin où elles circulent et régulent les fonctions des organes spécifiques et des systèmes d’organes. Les hormones produites par la thyroïde régulent la façon dont les cellules de l’organisme utilisent l’énergie et la « vitesse » de fonctionnement du métabolisme. Cette glande affecte également la vitesse de croissance des cheveux et des os, le poids corporel, la température et les niveaux d’énergie, ainsi que la fonction du cœur et du système digestif. La maladie thyroïdienne est un trouble endocrinien très fréquent, en particulier chez les femmes. L’hypothyroïdie, ou thyroïde hypoactive, est une maladie dans laquelle la thyroïde produit moins d’hormones que nécessaire pour la fonction normale de l’organisme. Les symptômes incluent des ongles et des cheveux fins et cassants, une prise de poids, une fatigue, une diminution de la fonction cardiaque, une constipation et une sensation de froid. L’hyperthyroïdie, ou thyrotoxicose, est une maladie dans laquelle la thyroïde produit trop d’hormones. Les symptômes incluent une perte de cheveux, une perte de poids, une augmentation de la fréquence cardiaque, une nervosité, des selles fréquentes, une transpiration et des règles irrégulières chez les femmes. Le médecin peut diagnostiquer une maladie de la thyroïde en évaluant les symptômes du patient, en palpant le cou pour évaluer les changements dans la thyroïde, et en réalisant des analyses de sang pour déterminer les taux d’hormones thyroïdiennes circulantes.