Une intervention chirurgicale appelée laminectomie lombaire peut soulager la pression exercée sur le nerf lésé et la moelle épinière. Au cours d’une laminectomie lombaire, une petite incision cutanée est réalisée dans la peau, le long de la vertèbre lombaire. Les muscles sont séparés et l’os est exposé. La partie « lamine » de la vertèbre est lentement et minutieusement retirée, éliminant la pression exercée sur le nerf pincé et la moelle épinière. Le nerf est alors doucement écarté et la partie herniée du disque est retirée. Il n’y a alors plus aucune pression ni douleur au niveau du nerf. Les muscles sont alors remis en place, et l’incision est refermée.