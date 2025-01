La coiffe des rotateurs se trouve dans l’épaule. Elle se compose de muscles et de tendons qui relient l’os de la partie supérieure du bras, ou humérus, à l’omoplate. Ils forment une articulation sphéroïde qui est l’articulation la plus souple du corps. L’âge, une mauvaise posture, un traumatisme et un soulèvement de charge excessif accroissent le risque de lésion de la coiffe des rotateurs. Le traumatisme peut entraîner l’inflammation des tendons et, sans traitement, leur déchirure. Généralement, le repos et la rééducation par l’exercice permettent la guérison d’une coiffe des rotateurs lésée. Toutefois, une chirurgie est parfois nécessaire.