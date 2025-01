Le cœur est le principal organe du système cardiovasculaire. Il s’agit d’un muscle qui bat et qui pompe en continu le sang vers le reste du corps. Les artères coronaires irriguent le cœur lui-même avec l’oxygène et les nutriments nécessaires à son fonctionnement efficace.

Les globules rouges, les globules blancs et d’autres substances circulent librement vers le cœur et d’autres parties du corps. Chez une personne en bonne santé, les parois de l’artère sont lisses et d’épaisseur uniforme. Avec le temps, cependant, un taux élevé de cholestérol circulant peut provoquer une accumulation de dépôts graisseux, appelés plaque.