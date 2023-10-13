En tant qu’éducateur dans la petite enfance, chaque jour est passionnant. J’aime travailler dans un environnement amusant et ludique où je peux être créatif et regarder les enfants grandir. Je n’ai pas toujours beaucoup de temps pour déjeuner. Et à la fin de la journée, la dernière chose dont j’ai envie, c’est cuisiner. Récemment, j’ai consommé beaucoup de fast-food et de plats à emporter. Au cours des derniers mois, j’ai remarqué que j’avais beaucoup de ballonnements, de gaz et de douleurs abdominales. Certains jours, je suis vraiment constipé ; d’autres jours, j’ai la diarrhée.

Je souffre également de stress et d’anxiété et j’ai des difficultés à rester endormi. Lorsque je suis allé voir mon médecin, nous avons discuté des symptômes et avons effectué des analyses de sang pour exclure d’autres troubles, comme la rectocolite hémorragique et la maladie cœliaque. Les résultats des tests étaient normaux. Finalement, on m’a diagnostiqué un syndrome de l’intestin irritable, ou SII. La cause du SII n’est pas claire. Mon médecin et moi-même soupçonnons que le mien pourrait être déclenché par des aliments riches en calories et en gras. J’essaie donc de consommer des repas plus petits, pauvres en graisses et plus riches en fibres.