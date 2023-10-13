En tant que cadre marketing de 42 ans, je trouve que la vie peut devenir assez intense. Je trouvais normal de me sentir constamment épuisé. J’ai toujours mis cela sur le compte des longues heures de travail et des déplacements professionnels fréquents. Il y a environ un an, j’étais vraiment stressé à l’idée de prendre en charge un nouveau client. Je me sentais tendu et la fatigue était accablante. Je ne me sentais pas reposé après avoir dormi. Et j’avais souvent des douleurs articulaires et musculaires. Les jours où je devais beaucoup marcher, j’avais des vertiges et je devais m’allonger.

Lorsque j’ai consulté mon médecin, j’ai passé des tests de dépistage de nombreux troubles, comme l’anémie, l’insuffisance rénale, la polyarthrite rhumatoïde, les troubles de la thyroïde et des glandes surrénales, et les troubles du sommeil qui pouvaient être à l’origine de mes symptômes. J’ai finalement reçu un diagnostic lorsque mon médecin n’a trouvé aucune autre cause. Lorsque j’ai appris que j’étais atteint d’un syndrome de fatigue chronique, les difficultés que je rencontrais ont enfin pris tout leur sens. Travailler avec un horaire hybride m’a vraiment permis d’aller à mon propre rythme. En reprenant progressivement le travail, j’ai pu donner la priorité à ma santé et mieux gérer mes symptômes, ce qui a complètement changé ma vision de l’avenir.