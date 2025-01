Lorsque les ondes sonores atteignent l’oreille, elles sont rassemblées par l’oreille externe en forme d’entonnoir et sont transmises dans l’oreille moyenne. À l’entrée de l’oreille moyenne, les ondes sonores frappent la membrane tympanique, ou tympan. Les vibrations qui en résultent migrent alors à travers les trois os de l’oreille moyenne (marteau, enclume et étrier) et transmettent ce son dans l’oreille interne remplie de liquide où elles stimulent de minuscules cellules ciliées, provoquant leur courbure. Les cellules ciliées créent des signaux transmis au cerveau, qui sont perçus comme des sons. Pour tester l’audition d’une personne, un audiologiste ou spécialiste de l’audition réalisera une série de tests auditifs. Aujourd’hui, ces tests sont réalisés avec un appareil appelé audiomètre. L’audiomètre produit des sons à différentes fréquences, mesurées avec exactitude, et à différents niveaux sonores. Un audiogramme est une figure montrant les niveaux les plus bas qu’une personne peut percevoir à chaque fréquence testée. Des tests sont également réalisés pour déterminer si le tympan bouge correctement pour conduire le son (tympanométrie), le son le plus faible pouvant déclencher un réflexe des os de l’oreille moyenne (test de réflexe acoustique), la flexibilité des cellules ciliées dans l’oreille interne (émissions oto-acoustiques) et la compréhension des mots parlés (audiométrie vocale). Les résultats de ces tests aideront l’audiologiste à déterminer la présence et la sévérité d’une éventuelle perte auditive.