Au cours de la phase du cycle menstruel pendant laquelle la couche endométriale se développe, les cellules situées en dehors de l’utérus se développent également. Lorsque l’ovulation se produit et que l’ovule n’est pas fécondé, les cellules endométriales se détachent et se déplacent à l’intérieur comme à l’extérieur de l’utérus, provoquant des saignements, des crampes intenses et des douleurs. L’endométriose peut également affecter la fertilité d’une femme. Le médecin peut diagnostiquer et prendre en charge correctement ce trouble.