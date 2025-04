Parfois, l’oreille moyenne peut se boucher et s’infecter. Les enfants sont particulièrement sensibles à cette affection, car leurs trompes d’Eustache (conduits permettant l’écoulement de l’oreille moyenne) sont plus courtes et plus étroites. Au fur et à mesure que le liquide et la pression s’accumulent dans l’oreille, l’enfant peut avoir mal et présenter des troubles de l’audition. Lorsque les infections durent longtemps ou réapparaissent souvent, il peut être nécessaire de pratiquer une tympanostomie.