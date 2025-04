La drépanocytose est une maladie du sang transmise par les deux parents. Ce trouble est plus fréquent dans certains groupes ethniques, tels que les Afro-Américains, les Arabes, les Grecs, les Italiens, les Latino-Américains et les Amérindiens.

Les globules rouges normaux sont très souples et circulaires, ils ressemblent à des beignets. Leur souplesse et leur forme leur permettent de se déplacer librement dans les petits vaisseaux sanguins appelés capillaires.

Chez les personnes atteintes de drépanocytose, les globules rouges prennent la forme d’un croissant ou d’une faucille et se rigidifient. Les cellules anormales restent bloquées à l’intérieur des capillaires, obstruant la circulation sanguine vers les organes vitaux.

Les personnes atteintes de drépanocytose peuvent présenter des symptômes tels que le jaunissement des yeux et de la peau, une pâleur cutanée, un retard de croissance, des douleurs osseuses et articulaires, un risque accru d’infections, un développement d’ulcères au niveau des jambes, des lésions oculaires, une anémie, et des lésions des organes affectés par l’obstruction.