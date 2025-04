La dégénérescence maculaire, souvent appelée DMLA ou dégénérescence maculaire liée à l’âge, est la principale cause de cécité dans certains pays.

Pendant la vision normale, la lumière pénètre dans l’œil par la cornée, puis traverse la pupille et le cristallin, pour se fixer sur une petite zone de la rétine, au fond de l’œil, appelée macula.

La macula est située au centre de la rétine et permet la vision détaillée en ligne droite. Elle nous permet de voir les petits détails, tels que les traits du visage et les petits caractères d’imprimerie.

Lorsque la macula se détériore avec l’âge, les délicats tissus maculaires se rompent, et les objets deviennent troubles, déformés et perdent leur couleur. Il est également possible de voir une zone sombre ou vide au centre du champ de vision.