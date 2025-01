Le cœur est un muscle qui bat et pompe le sang vers l’ensemble du corps. À l’intérieur du cœur, quatre valvules s’ouvrent et se ferment selon une séquence précise pour que le sang se déplace dans la direction appropriée.

Deux des valvules cardiaques contrôlent le flux de sang depuis les cavités supérieures du cœur, ou atria, vers les cavités inférieures, ou ventricules. Deux autres valvules contrôlent le flux de sang depuis les ventricules vers les poumons et le corps. Lorsque les quatre valvules s’ouvrent et se ferment, elles créent deux « bruits cardiaques » distincts communément appelés battements cardiaques.

Pendant un battement de cœur normal, du sang pauvre en oxygène revenant du corps remplit l’atrium droit, qui ensuite se contracte et pompe le sang à travers la valvule tricuspide puis dans le ventricule droit. Ensuite, le ventricule droit se contracte et pompe le sang à travers la valvule pulmonaire puis dans l’artère pulmonaire. L’artère pulmonaire transporte le sang vers les poumons pour qu’il reçoive de l’oxygène.

Le sang est orienté à travers le cœur par les valvules. Lorsque l’atrium se contracte, les valvules dans ces chambres supérieures, la valvule tricuspide et la valvule mitrale, s’ouvrent et permettent au sang de circuler vers les ventricules. Lorsque les ventricules se contractent, la fermeture des valvules tricuspide et mitrale est forcée alors que l’ouverture des valvules de sortie, les valvules pulmonaires et aortiques, est forcée par la pression ventriculaire. Le retour du sang quittant les ventricules est empêché par le joint étanche formé par les clapets des valvules aortique et pulmonaire. Il existe plusieurs troubles qui peuvent affecter la fonction valvulaire, y compris la régurgitation valvulaire et la sténose valvulaire.