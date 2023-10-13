Le pontage de l’artère coronaire est une procédure fréquemment réalisée pour rediriger le flux de sang autour d’une artère coronaire bloquée. Pendant la plupart des chirurgies de pontage, le cœur est arrêtée et une machine cœur-poumons prend en charge le travail du cœur et des poumons.

Bien que la plupart des chirurgies de pontage traditionnelles soient réalisées avec succès, certains patients présentent une perte de mémoire temporaire ou d’autres effets secondaires qui peuvent être associés avec la machine cœur-poumons.

La chirurgie de pontage de l’artère coronaire sans pompe ou PAC sans pompe en abrégé permet au chirurgien de réaliser un pontage sans arrêter le cœur. Dans une forme de PAC sans pompe, le thorax est ouvert et le chirurgien utilise un dispositif de stabilisation pour restreindre les mouvements du cœur.

Une petite bande élastique est placée autour de l’artère bloquée pour arrêter le flux de sang. Un vaisseau, pris dans une autre partie du corps, est fixé à l’aorte au niveau d’un point situé au-delà de l’obstruction. Les pinces sont desserrées et le flux sanguin reprend dans l’artère réparée.