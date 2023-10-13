Le cathétérisme cardiaque est un outil de diagnostic sûr, courant et important que votre médecin peut utiliser pour déterminer si votre cœur pompe correctement et pour identifier et traiter certains troubles cardiaques, tels que le rétrécissement ou l’obstruction des artères coronaires, qui sont les vaisseaux sanguins qui irriguent le cœur lui-même.

Cette procédure est réalisée à l’hôpital et implique l’insertion d’une sonde en plastique souple appelée cathéter.

Les médecins peuvent insérer le cathéter par l’artère fémorale, près de l’aine, ou par l’artère radiale, au niveau du poignet.

Ils injectent un anesthésique local pour anesthésier la zone où le cathéter sera inséré.

Les médecins insèrent une aiguille de ponction spéciale à travers la zone anesthésiée de la peau et jusque dans l’artère.

Ensuite, ils placent un autre tube, appelé gaine, dans l’artère.

Les médecins insèrent le cathéter à travers la gaine, à l’aide d’un fil de guidage, jusque dans l’artère et le cœur à l’aide d’un écran vidéo.

Lorsque le cathéter atteint les artères coronaires, les médecins injectent un agent de contraste dans le cathéter, qui leur permet de visualiser les artères du cœur.

Si une obstruction est détectée, les médecins peuvent utiliser un ballonnet sur le cathéter pour l’éliminer.

Une fois l’obstruction éliminée, les médecins retirent le cathéter et le ballonnet.