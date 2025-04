On utilise la bronchoscopie pour visualiser les voies respiratoires. On peut voir la trachée, avec ses anneaux de cartilage. Chez cette personne, la trachée s’ouvre et se ferme lors de la respiration, signe d’un affaiblissement des tissus des voies respiratoires. À l’extrémité inférieure de la trachée, les ouvertures (bronches) vers le poumon gauche et le poumon droit peuvent être brièvement aperçues.