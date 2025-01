Pendant la respiration normale, l’air passe par le nez, descend dans la trachée puis dans des voies respiratoires de plus en plus étroites appelées bronches. Les bronches se divisent en bronchioles puis finalement en minuscules amas de sacs fragiles et fins semblables à une grappe de raisins, appelés alvéoles.

La bronchopneumopathie chronique obstructive, ou BPCO, fait référence à un groupe de maladies qui provoquent une obstruction du flux aérien et des problèmes respiratoires.

L’emphysème est une maladie qui détruit les alvéoles et les conduits alvéolaires. Au fur et à mesure que les poumons perdent leur élasticité, les alvéoles se rompent, ce qui crée de larges espaces remplis d’air qui réduisent la surface nécessaire à l’organisme pour absorber l’oxygène et éliminer les déchets de dioxyde de carbone.