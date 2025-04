Pendant la respiration normale, l’air passe par le nez, descend dans la trachée puis dans des voies respiratoires de plus en plus étroites appelées bronches. Dans certains cas, le muscle lisse qui enveloppe les bronches peut se contracter et la quantité de mucus peut augmenter. Cela entrave la respiration. En général, cette affection est traitée avec des médicaments appelés bronchodilatateurs.

Les types de bronchodilatateurs les plus fréquents sont les anticholinergiques et les bêta-2 agonistes. Ces médicaments sont inhalés, se déplacent dans les voies respiratoires et se lient aux cellules musculaires lisses bronchiques. Ceci entraîne une relaxation musculaire et une diminution de la quantité de mucus, ce qui facilite la respiration.