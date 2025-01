Pendant la respiration normale, l’air passe par le nez, descend dans la trachée puis dans des voies respiratoires de plus en plus étroites appelées bronches. Les bronches se divisent en bronchioles puis finalement en minuscules amas de sacs fragiles et fins semblables à des grappes de raisins, appelés alvéoles. La bronchite est une inflammation des tubes bronchiques, ou bronches. Lorsque les cellules du tissu bronchique sont irritées au-delà d’un certain point, les minuscules cellules ciliées (cils), qui piègent et éliminent normalement les polluants, cessent de fonctionner. En réponse, une quantité importante de mucus est sécrétée, ce qui provoque la toux caractéristique de la bronchite. L’inflammation peut être provoquée par des virus, des bactéries, le tabagisme ou l’inhalation de polluants chimiques ou de poussières.