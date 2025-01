Lorsque l’on respire, l’air passe par le nez, descend dans la trachée, puis dans les voies respiratoires plus petites appelées bronches. Les bronches se divisent en voies encore plus petites appelées bronchioles, puis finalement en amas de sacs minuscules, fragiles et fins appelés alvéoles. Parfois, les bronches et les bronchioles peuvent s’obstruer et bloquer le débit d’air. Cela peut provoquer l’affaissement de tout ou partie des poumons, ce qui est une affection que l’on appelle atélectasie. Il existe différentes causes d’obstruction : un corps étranger dans les voies aériennes, une pression causée par des tumeurs thoraciques, des expectorations ou du mucus piégés ou d’autres troubles pulmonaires. L’atélectasie peut se développer suite à une intervention chirurgicale où une intubation a été nécessaire. La première étape du traitement de l’atélectasie est d’éliminer la cause de l’obstruction. L’oxygénothérapie, la kinésithérapie respiratoire et les antibiotiques sont également utilisés comme traitement standard. Dans la plupart des cas, le tissu pulmonaire redevient normal.