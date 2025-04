L’asthme, ou maladie réactive des voies respiratoires, est une maladie chronique qui entraîne une restriction de la respiration due à une inflammation des bronches, les voies principales pour le passage de l’air dans les poumons. L’asthme touche 3 à 5 % des adultes et 7 à 10 % des enfants. Les crises d’asthme sévères provoquent le décès de dizaines de milliers de personnes par an.

Trois changements surviennent à l’intérieur des voies respiratoires des poumons chez les personnes atteintes d’asthme : le premier changement est une inflammation, ou un gonflement, qui entraîne une inflammation des voies respiratoires et leur production d’un mucus épais. L’inflammation provoque ensuite la constriction des muscles situés autour des voies respiratoires, ce qui entraîne le rétrécissement des voies respiratoires. Ce rétrécissement est également appelé « bronchospasme ». Le troisième changement est une augmentation de la sensibilité des voies respiratoires, qui rend le patient asthmatique excessivement sensible aux squames d’animaux, au pollen, à l’air froid et à la fumée de tabac, pour ne citer que quelques exemples.