Le cœur est un muscle qui bat et qui pompe en continu le sang vers le reste du corps. Les artères coronaires irriguent le cœur lui-même avec l’oxygène et les nutriments nécessaires à son fonctionnement efficace.

Souvent, pendant une angioplastie, un stent est inséré à l’endroit de l’obstruction pour aider l’artère à se refermer. Un stent est un tube de maille métallique placé autour du cathéter avec le ballonnet dégonflé. Lorsque le cathéter est guidé jusqu’au site de l’obstruction et est gonflé, le stent s’élargit et adhère à la paroi de l’artère. Le cathéter et le fil guide sont ensuite retirés et le stent reste en place.