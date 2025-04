Les amygdales sont deux masses glandulaires de tissu semblable à un ganglion lymphatique situées de chaque côté de la gorge. La fonction des amygdales est de piéger les bactéries et les virus qui pourraient pénétrer dans le corps en passant par la gorge. Néanmoins, parfois, les amygdales elles-mêmes s’infectent. Le cas échéant, une fièvre et un mal de gorge peuvent se développer. Les amygdales deviennent généralement rouges et gonflées, et comportent souvent des points blancs.