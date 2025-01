Le sein se compose d’un mamelon et d’une aréole. Le bout du mamelon comporte plusieurs orifices permettant au lait de s’écouler pendant l’allaitement. Autour du mamelon se trouve une zone de peau pigmentée appelée aréole. Elle est recouverte de glandes qui sécrètent de l’huile pour lubrifier le mamelon et l’aréole.

Les seins, principalement composés de tissu adipeux, contiennent également des glandes lactifères, appelées lobules. Les lobules sont raccordés au mamelon via un réseau de canaux appelés canaux lactifères. Les seins produisent du lait à partir d’eau et de nutriments extraits de la circulation sanguine. Le lait est stocké dans les lobules jusqu’à ce que l’hormone ocytocine signale aux minuscules muscles des lobules de se contracter, et envoie le lait dans les canaux. Ce processus est appelé réflexe d’émission du lait, ou réflexe d’éjection.