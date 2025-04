Comme pour tous les organes du corps, le cerveau a besoin d’oxygène et de nutriments pour fonctionner correctement. Ces produits essentiels au maintien de la vie sont administrés au cerveau par le sang qui se déplace dans le système circulatoire.

Un AVC survient en cas de manque de sang dans une partie du cerveau, ce qui entraîne la mort des tissus et la perte de la fonction cérébrale. Un AVC peut être provoqué par une rupture d’un vaisseau sanguin, comme un anévrisme, ou par une embolie, qui est un petit caillot ou une particule flottant librement et qui se loge dans une des artères du cerveau et interrompt le flux sanguin.