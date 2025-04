Le système squelettique est le cadre du corps. Il donne au corps sa forme, protège les organes internes et permet le mouvement. Le mouvement est possible grâce à une interaction des os avec les muscles, les ligaments et les tendons. Toutefois, des traumatismes soudains ou un stress physique répété peuvent endommager les tendons qui relient les muscles aux os. Par exemple, un traumatisme courant affecte un tendon qui ancre les extenseurs radiaux du carpe de la partie inférieure du bras au renflement externe, ou épicondyle, du coude. Comme ce muscle est utilisé pour tirer la main vers l’arrière, comme dans un revers au tennis, le traumatisme est souvent appelé « tennis-elbow » (coude du joueur de tennis). Les mouvements répétitifs requis au tennis, ainsi que lorsque l’on peint ou que l’on exécute de nombreuses autres tâches, exercent une tension sur ce tendon et provoquent de petites déchirures. Une inflammation, ou tendinite, peut alors se développer, et elle sera accompagnée d’un endolorissement ou d’une douleur au niveau de la partie externe du haut du bras à proximité du coude. Le traitement de l’épicondylite implique souvent le repos et l’immobilisation du bras. Une attelle peut également être bénéfique, principalement parce qu’elle empêche l’utilisation du coude.