L’échographie pendant la grossesse est utilisée pour détecter les battements cardiaques du fœtus et obtenir d’autres informations.

Un technicien applique un gel sur l’abdomen de la femme et scanne l’abdomen à l’aide d’un dispositif portatif appelé transducteur. Le gel améliore la transmission des ondes sonores, produites par le transducteur. Les ondes sonores sont réfléchies sur les structures internes et le fœtus, et l’image de cette réflexion est visualisée sur un écran vidéo.