Pendant la grossesse, l’utérus de la femme accueille et protège le fœtus pendant les 9 mois de son développement. Le développement du fœtus est surveillé tout au long de la grossesse grâce à des échographies de routine.

Il place la sonde contre la peau de l’abdomen et la déplace doucement pendant qu’elle émet des ondes sonores sans danger. Les ondes sonores, par écho, se réverbèrent contre les différentes structures de l’abdomen, dont le fœtus. Ces signaux sont ensuite interprétés par l’ordinateur et affichés sur un écran. Ces images permettent au médecin d’examiner le fœtus et d’évaluer l’avancement de son développement.