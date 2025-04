† Les symptômes cholinergiques comprennent une fréquence cardiaque lente, l’affaiblissement des contractions du cœur, une tension artérielle dangereusement basse, des difficultés respiratoires (dues au rétrécissement des voies respiratoires), des bouffées de chaleur, des crampes abdominales, une diarrhée, une augmentation des mictions et de la salivation, des larmoiements, des sueurs plus intenses et des crampes musculaires.