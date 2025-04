* Les caractéristiques incluent les symptômes et les résultats de l’examen médical. Les caractéristiques mentionnées sont typiques, mais ne sont pas toujours présentes. † Les troubles de la conjonctive provoquent généralement des démangeaisons ou une sensation de frottement, un larmoiement, une rougeur oculaire très répandue et souvent une sensibilité à la lumière. Aucune douleur et aucun changement dans la vision ne sont provoqués par ces troubles. ‡ Les troubles de la cornée provoquent habituellement une douleur (en particulier lors d’une exposition à la lumière), un larmoiement et parfois des troubles de la vision.