* Les cancers sont triés par ordre de fréquence décroissant, les plus fréquents figurant en tête de liste. L’ordre s’appuie sur les estimations de 2024 de la Société américaine du cancer (American Cancer Society). Le cancer de la peau est probablement le plus fréquent des cancers chez l’homme et la femme, mais seul un type de tumeur cutanée est rapporté : le mélanome. La fréquence des autres types est moins claire. Ainsi, les chiffres du cancer de la peau sont incomplets et habituellement exclus des statistiques.