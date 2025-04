Pour appliquer le collyre ou la pommade, la personne doit incliner la tête en arrière et regarder vers le haut. Avec l’index (propre), on tire délicatement la paupière inférieure vers le bas pour créer une poche. On laisse ensuite tomber les gouttes de collyre dans cette poche et non directement dans l’œil. Dans le cas des pommades ophtalmiques, on place une petite noisette de pommade dans la poche. Le clignement des yeux répartit les gouttes ou la pommade sur l’œil.