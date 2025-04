Cette image montre une seringue à insuline (dispositif transparent et capuchon orange) et un stylo à insuline (dispositif avec un bouton-poussoir vert). La seringue est remplie avec l’insuline provenant du flacon. Le stylo contient une chambre préremplie d’insuline, et la quantité d’insuline administrée peut être ajustée en tournant le bouton en haut du stylo.