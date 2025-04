Le revêtement solide d’un disque intervertébral du rachis peut se déchirer (rupture) et provoquer une douleur. La partie interne, molle et gélatineuse, peut sortir de la capsule (faire une hernie) et aggraver la douleur. La douleur est due à la pression de la hernie sur les racines des nerfs spinaux adjacents. Il arrive qu’une racine nerveuse devienne enflammée ou soit lésée.