Le placenta est habituellement situé à la partie supérieure de l’utérus et solidement attaché à la paroi utérine jusqu’à l’accouchement. Le placenta transporte l’oxygène et les nutriments de la mère vers le fœtus.

Dans le décollement placentaire (hématome rétroplacentaire), le placenta se détache prématurément de la paroi utérine, ce qui provoque un saignement de l’utérus et réduit l’apport d’oxygène et de substances nutritives au fœtus. Les femmes qui souffrent de cette complication doivent être hospitalisées et peuvent devoir accoucher prématurément.