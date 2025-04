La trompe d’Eustache permet de maintenir une pression égale de l’air des deux côtés du tympan en permettant à l’air extérieur d’entrer dans l’oreille moyenne. En cas d’obstruction de la trompe d’Eustache, l’air ne peut pas atteindre l’oreille moyenne, et donc la pression diminue. Si la pression de l’air est plus basse dans l’oreille moyenne que dans le conduit auditif, le tympan bombe vers l’intérieur. La différence de pression peut entraîner des douleurs et un hématome, voire une rupture du tympan.