Le choix d’une valvule dépend de plusieurs facteurs, notamment les caractéristiques de la valvule. Une valvule mécanique a une durée de vie supérieure à une valvule bioprothétique mais nécessite des anticoagulants à vie pour éviter la formation de caillots sanguins sur la valvule. Les valvules bioprothétiques nécessitent uniquement une utilisation à court terme d’anticoagulants. La question de savoir si le patient peut prendre ou non des anticoagulants est donc un facteur important. Par exemple, les anticoagulants peuvent être contre-indiqués chez les femmes en âge de procréer, car ils traversent le placenta et peuvent être toxiques pour le fœtus. Les facteurs pris en compte sont les suivants

Le remplacement d’une valvule cardiaque est réalisé sous anesthésie générale. Comme le cœur doit être arrêté pour pouvoir être opéré, on utilise une machine cœur-poumons pour pomper le sang dans la circulation sanguine. La valvule endommagée est enlevée, et la prothèse valvulaire est suturée à sa place. Les incisions sont refermées, la machine cœur-poumon est débranchée et on fait repartir le cœur. L’intervention chirurgicale dure entre 2 et 5 heures. Chez certains patients, la valvule cardiaque peut être remplacée grâce à une intervention moins invasive (sans couper le sternum), réalisable dans certains centres médicaux. La durée du séjour à l’hôpital varie de personne à personne. La récupération complète peut nécessiter 6 à 8 semaines.