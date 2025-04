L’articulation du genou lésée par l’arthrose peut être remplacée par une articulation artificielle. Sous anesthésie générale, le chirurgien réalise une incision du genou touché. Il excise la rotule et les extrémités de l’os de la cuisse (fémur) et du jarret (tibia) sont taillées de façon à pouvoir y poser plus facilement l’articulation artificielle (prothèse). Une partie de l’articulation artificielle est insérée sur le fémur et l’autre sur le tibia, et toutes deux sont scellées à l’aide d’un ciment.