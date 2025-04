L’astigmatisme est une irrégularité de la courbure de la cornée ou du cristallin. C’est-à-dire que la cornée ou le cristallin est incurvé de façon différente selon la direction dans laquelle on regarde. Cette différence fait que la lumière se déplaçant sur les différents plans de recueil de l’image est perçue différemment. Par exemple, des lignes verticales peuvent être mises au point correctement alors que les lignes horizontales ne le sont pas (ou inversement). Cependant, l’irrégularité peut atteindre n’importe quel méridien et est souvent différente entre les deux yeux. En cas d’astigmatisme (chaque œil doit être testé séparément), la personne tend à percevoir certaines lignes plus nettement que d’autres. L’astigmatisme peut être corrigé par le port de lunettes ou de lentilles de contact. Il s’associe souvent à une hypermétropie ou à une myopie.