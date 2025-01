Au repos, les cordes vocales forment normalement une ouverture en forme de « V » qui permet à l’air de passer librement dans la trachée. Les cordes s’ouvrent quand l’air est aspiré dans les poumons (inspiration) et se ferment pendant la déglutition ou la parole.

Grâce à un miroir placé à l’arrière de la bouche de la personne, un médecin spécialement formé peut souvent observer les cordes vocales et vérifier la présence d’éventuels problèmes comme des ulcères de contact, des granulomes, des polypes, des nodules, une paralysie et un cancer. Tous ces problèmes affectent la voix. Une paralysie peut affecter une ou les deux cordes vocales (non illustrées).