Pour effectuer des compressions thoraciques dans le cadre de la réanimation cardiopulmonaire (RCP), le secouriste s’agenouille d’un côté de la personne et les bras levés tout droit, se penche sur elle et applique les deux mains, l’une sur l’autre, juste au-dessus (à une distance d’environ 2 doigts d’épaisseur) de la partie la plus basse (pointe) du sternum (appelée appendice xiphoïde). Chez les adultes, le secouriste comprime le thorax jusqu’à une profondeur d’au moins 5 centimètres. La poitrine est comprimée environ 100 à 120 fois par minute, ce qui lui permet de se relever complètement à sa hauteur initiale entre chaque compression.