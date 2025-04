Vers la fin de la grossesse, le fœtus se déplace pour adopter la position de l’accouchement. Normalement, la présentation est céphalique ou vertex (tête en premier) et la position est occipito-antérieure (le fœtus fait face à la colonne vertébrale de la personne enceinte) avec le visage et le corps inclinés d’un côté et le cou fléchi.